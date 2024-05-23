путин поехал в минск на встречу с лукашенко: о чем будут говорить
Киев • УНН
путин и лукашенко обсудят дальнейшее развитие российско-белорусского стратегического партнерства и ключевые международные вопросы во время визита путина в белоруссию 23-24 мая.
российский диктатор владимир путин 23 - 24 мая будет находиться с визитом в беларуси. В четверг вечером он встретится в минске с президентом александром Лукашенко, сообщил на брифинге пресс-секретарь путина дмитрий песков, пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
"Сегодня будет общение двух президентов, запланированное, большое общение, и также завтра будет целый день этого самого официального визита", - заявил песков.
Как сообщает пресс-служба кремля, путин 23-24 мая посетит беларусь с визитом по приглашению александра лукашенко.
"В ходе переговоров запланировано обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Пресс-служба лукашенко сообщила, что стороны обсудят "состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений". Речь идет о "продвижении совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укреплении безопасности, взаимодействии в гуманитарной сфере".
Также, как сообщается, диктаторы обсудят международную повестку дня, обстановку в регионе и "совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы".
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