путин поехал в минск на встречу с лукашенко: о чем будут говорить

российский диктатор владимир путин 23 - 24 мая будет находиться с визитом в беларуси. В четверг вечером он встретится в минске с президентом александром Лукашенко, сообщил на брифинге пресс-секретарь путина дмитрий песков, пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

"Сегодня будет общение двух президентов, запланированное, большое общение, и также завтра будет целый день этого самого официального визита", - заявил песков.

Как сообщает пресс-служба кремля, путин 23-24 мая посетит беларусь с визитом по приглашению александра лукашенко.

"В ходе переговоров запланировано обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Пресс-служба лукашенко сообщила, что стороны обсудят "состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений". Речь идет о "продвижении совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укреплении безопасности, взаимодействии в гуманитарной сфере".

Также, как сообщается, диктаторы обсудят международную повестку дня, обстановку в регионе и "совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы".

Ранее

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что Украина владеет ситуацией на границе с беларусью, поэтому новости о переброске туда российской техники, а также аналитика отдельных экспертов о большой угрозе - это преждевременные страшилки.

Дополнение

Как сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, каждую неделю напоминать украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут" - серьезное направление работы россии. Цель рф таким образом сеять панику, отвлекать украинские силы и средства, толкать постоянно Беларусь к каким-то действиям.