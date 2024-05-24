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У білорусь прилетів літак януковича - ЗМІ

У білорусь прилетів літак януковича - ЗМІ

Київ • УНН

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Літак віктора януковича приземлився в аеропорту гомеля в білорусі 24 травня, що збіглося з офіційним візитом володимира путіна.

Сьогодні, 24 травня, в аеропорту гомеля, що у білорусі, приземлився літак віктора януковича, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, о12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак віктора януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).

Востаннє янукович був у білорусі в березні 2022 року.

Додамо

Також моніторингова група повідомляє, що до білорусі прилетів новий міністр оборони рф.  На аеродром "Мачулищі" приземлився Ту-214ПУ-СБУС з реєстраційним номером RA-64530, який належить міністерству оборони рф. За даними ЗМІ, на цьому літаку до мінська прибув новий глава мо рф андрій бєлоусов.

Доповнення

23 травня путін прибув із дводенним офіційним візитом до білорусі.

російський диктатор володимир путін заявив, що в ході візиту до білорусі має намір обговорити з самопроголошеним президентом олександром лукашенко питання "безпеки", а також ядерних навчань росії за участю білорусі.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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