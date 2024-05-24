Незаконна вирубка деревини – після обстеження територій Чорнобильської зони порушень не виявлено
Київ • УНН
Після неодноразових перевірок органами влади в Чорнобильській зоні вже не виявлено жодної незаконної рубки.
За понад 3 місяці обстежень групою з питань захисту заповідного фонду зони відчуження виявлено порушення щодо 1500 дерев. Перевірка зроблена повторно, - підтверджено, що ситуація покращується, оскільки незаконних вирубок деревини не виявлено.
Про це передає УНН із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Під час повторного обстеження територій Чорнобильської зони з 16 квітня 2024 року порушень законодавства та незаконних вирубок деревини не виявлено.
Відповідний висновок підкріплює попередню діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань захисту природно-заповідного фонду зони відчуження.
За результатами перевірок впродовж 3 місяців виявлено:
- 15 випадків незаконних рубок;
- зрубано близько 1500 дерев;
- зроблено висновок, що втрата внаслідок незаконних дій стосувалися території в 1 тисячу кубічних метрів;
- Еквівалент - 20 залізничних вагонів деревини.
Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький розповів наступне:
Припинення незаконних рубок у Чорнобильській зоні є нашим пріоритетом. Завдяки зусиллям Міжвідомчої робочої групи, ми змогли зупинити ці злочини та запровадити ефективні заходи контролю. Це значний крок вперед у захисті нашої природної спадщини та створенні екологічної безпеки
Для запобігання рубок посилено контроль щодо в’їзду та виїзду на територію заповідника завдяки допомозі поліції та військових та розпочато патрулювання території Чорнобильського заповідника дронами.
Виявлені матеріали після незаконних рубок передані до правоохоронних органів, за фактами злочинів відкриті кримінальні провадження.
Важливо: оголошено підозри злочинному угрупованню, яке займалося незаконною вирубкою дубів у Зоні відчуження.
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