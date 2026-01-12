Киселиця, кривулька та обрядові хліби Буковини: Мінкульт доповнив Нацперелік нематеріальної спадщини
Київ • УНН
Мінкульт поповнив Національний перелік нематеріальної культурної спадщини, додавши три елементи, пов'язані з традиціями Буковини та лемківської спільноти. Додано великодні обрядові хліби, киселицю та жіночу нагрудну прикрасу кривульку.
Міністерство культури та інформаційної політики України поповнило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. До нього внесли одразу три культурні практики, пов'язані з традиціями Буковини та лемківської спільноти. Про це повідомили у Мінкульті, пише УНН.
Деталі
Так, до переліку додали такі елементи:
- "Культура і традиції, пов'язані з Великодніми обрядовими хлібами на Буковині";
- "Традиція приготування та споживання киселиці в лемківській спільноті";
- "Кривулька – лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення".
Великодні обрядові хліби – унікальна традиція Буковини. До обрядової випічки регіону належать паски, бабки і святкове печиво "кукуци". Деякі різновиди цих хлібів є притаманними виключно Буковині.
Так, у регіоні печуть велику паску "дору", "рогату" паску з рельєфним оздобленням із тіста, білу солодку високу бабку, политу "ситою", а також пісні житні коржики "кукуци", які за традицією роздають дітям на Чистий четвер.
Киселиця – це страва або напій на основі вівсяного борошна чи крупи на заквасці. Залежно від місцевих звичаїв, її готували з додаванням картоплі, грибів або бринзи. Страва є традиційною для лемків і бойків та має важливе обрядове й повсякденне значення.
Кривулька (кривуля) – це плетена з бісеру прикраса у формі кола, яка лягає на груди, плечі та спину, нагадуючи широкий декоративний комір. Вона є впізнаваним символом лемківського традиційного строю.
Після внесення елементів до Національного переліку місцеві громади мають врахувати рекомендації та пропозиції з їхньох охорони, розроблені Експертною радою з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України. Це сприятиме збереженню та передачі унікальних традицій наступним поколінням.
