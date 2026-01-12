Киселиця, кривулька та обрядові хліби Буковини: Мінкульт доповнив Нацперелік нематеріальної спадщини

$43.080.09
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 10037 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
08:44 • 18364 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 16348 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 20588 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 30987 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 37988 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 34016 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 31892 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
11 січня, 09:33 • 61861 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 16198 перегляди
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 10276 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52 • 14016 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 14838 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 9128 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 2824 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 10038 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 9336 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 14973 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 09:33 • 61862 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Крим
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 22827 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 20600 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 27493 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 29965 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 85961 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Шахед-136

Киселиця, кривулька та обрядові хліби Буковини: Мінкульт доповнив Нацперелік нематеріальної спадщини

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Мінкульт поповнив Національний перелік нематеріальної культурної спадщини, додавши три елементи, пов'язані з традиціями Буковини та лемківської спільноти. Додано великодні обрядові хліби, киселицю та жіночу нагрудну прикрасу кривульку.

Киселиця, кривулька та обрядові хліби Буковини: Мінкульт доповнив Нацперелік нематеріальної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики України поповнило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. До нього внесли одразу три культурні практики, пов'язані з традиціями Буковини та лемківської спільноти. Про це повідомили у Мінкульті, пише УНН.

Деталі

Так, до переліку додали такі елементи:

  • "Культура і традиції, пов'язані з Великодніми обрядовими хлібами на Буковині";
    • "Традиція приготування та споживання киселиці в лемківській спільноті";
      • "Кривулька – лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення".

        Великодні обрядові хліби – унікальна традиція Буковини. До обрядової випічки регіону належать паски, бабки і святкове печиво "кукуци". Деякі різновиди цих хлібів є притаманними виключно Буковині.

        Так, у регіоні печуть велику паску "дору", "рогату" паску з рельєфним оздобленням із тіста, білу солодку високу бабку, политу "ситою", а також пісні житні коржики "кукуци", які за традицією роздають дітям на Чистий четвер.

        Киселиця – це страва або напій на основі вівсяного борошна чи крупи на заквасці. Залежно від місцевих звичаїв, її готували з додаванням картоплі, грибів або бринзи. Страва є традиційною для лемків і бойків та має важливе обрядове й повсякденне значення.

        Кривулька (кривуля) – це плетена з бісеру прикраса у формі кола, яка лягає на груди, плечі та спину, нагадуючи широкий декоративний комір. Вона є впізнаваним символом лемківського традиційного строю.

        Після внесення елементів до Національного переліку місцеві громади мають врахувати рекомендації та пропозиції з їхньох охорони, розроблені Експертною радою з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України. Це сприятиме збереженню та передачі унікальних традицій наступним поколінням.

        Українська нематеріальна спадщина поповнилася обрядами й ремеслами26.06.25, 13:17 • 2547 переглядiв

        Ольга Розгон

        СуспільствоКультура
        Гриби
        Буковина
        Україна