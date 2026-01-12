Киселица, кривулька и обрядовые хлебы Буковины: Минкульт дополнил Нацперечень нематериального наследия
Киев • УНН
Минкульт пополнил Национальный перечень нематериального культурного наследия, добавив три элемента, связанные с традициями Буковины и лемковской общины. Добавлены пасхальные обрядовые хлебы, киселица и женское нагрудное украшение кривулька.
Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. В него внесли сразу три культурные практики, связанные с традициями Буковины и лемковской общины. Об этом сообщили в Минкульте, пишет УНН.
Детали
Так, в перечень добавили следующие элементы:
- "Культура и традиции, связанные с Пасхальными обрядовыми хлебами на Буковине";
- "Традиция приготовления и употребления киселицы в лемковской общине";
- "Кривулька – лемковское женское нагрудное украшение: орнаментальные традиции и технология изготовления".
