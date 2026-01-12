Киселица, кривулька и обрядовые хлебы Буковины: Минкульт дополнил Нацперечень нематериального наследия

Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. В него внесли сразу три культурные практики, связанные с традициями Буковины и лемковской общины. Об этом сообщили в Минкульте, пишет УНН.

Детали

Так, в перечень добавили следующие элементы:

"Культура и традиции, связанные с Пасхальными обрядовыми хлебами на Буковине";

"Традиция приготовления и употребления киселицы в лемковской общине";

"Кривулька – лемковское женское нагрудное украшение: орнаментальные традиции и технология изготовления".

