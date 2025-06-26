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Украинское нематериальное наследие пополнилось обрядами и ремеслами

Киев • УНН

 • 250 просмотра

25 июня в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины включили новые элементы. Среди них обряд "Девство" из Николаевской области и гуцульское искусство мосяжу, сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Украинское нематериальное наследие пополнилось обрядами и ремеслами

25 июня в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины были включены новые элементы: обряд "Девство" из Николаевской области и гуцульское искусство мосяжа. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

25 июня Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины добавило новые элементы в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Среди них обряд "Девство" в г. Баштанка Николаевской области и мосяжные традиции Гуцульщины

- говорится в заметке.

Теперь местные общины должны учесть рекомендации и предложения Экспертного совета при Министерстве культуры и принять необходимые меры для сохранения и охраны новопризнанных элементов нематериального культурного наследия.

Дополнение

Перечень элементов нематериального культурного наследия Украины был основан в 2012 году Приказом Министерства культуры Украины.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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Украина
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