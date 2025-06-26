Українська нематеріальна спадщина поповнилася обрядами й ремеслами

25 червня до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України були включені нові елементи: обряд "Дівування" з Миколаївщини та гуцульське мистецтво мосяжу. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає УНН.

Деталі

25 червня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Серед них обряд "Дівування" у м. Баштанка Миколаївської області та мосяжні традиції Гуцульщини - йдеться у дописі.

Тепер місцеві громади повинні врахувати рекомендації та пропозиції Експертної ради при Міністерстві культури й вжити необхідних заходів для збереження та охорони нововизнаних елементів нематеріальної культурної спадщини.

Доповнення

Перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України був започаткований у 2012 році Наказом Міністерства культури України.

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