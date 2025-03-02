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На Буковині затримали чоловіків, один із яких заплатив 20 тисяч доларів за перехід до Румунії

Київ • УНН

 • 38925 перегляди

Прикордонники затримали двох осіб при спробі нелегального перетину кордону з Румунією. Один з порушників заплатив "провіднику" 20 тисяч доларів за обіцяний безпечний перехід.

На Буковині затримали чоловіків, один із яких заплатив 20 тисяч доларів за перехід до Румунії

На Буковині прикордонники затримали двох осіб, які намагалися потрапити на територію Румунії пішки через державний кордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

Деталі

Один з чоловіків заплатив 20 тисяч доларів незнайомцю, який обіцяв безпечний перехід, пропонуючи послугу "провідника". Однак на шляху до мети їх зупинили прикордонники.

Цей інцидент стався в одному з прикордонних районів Буковини, де правопорушники рухалися в бік кордону, сподіваючись скористатися пропонованими "захищеними" маршрутами. Після затримання на порушника було складено протокол за адміністративне правопорушення, а його організатор і спільник постануть перед кримінальним судом за участь у незаконному переправленні.

Нагадаємо

Нещодавно прикордонники затримали мікроавтобус з 16 чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Кожен "клієнт" заплатив від 7 до 15 тисяч доларів, а організаторам загрожує кримінальна відповідальність.

На кордоні з Угорщиною затримано 16 ухилянтів26.02.25, 19:51 • 35287 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП
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