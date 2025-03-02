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На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию

Киев • УНН

 • 38920 просмотра

Пограничники задержали двух человек при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Один из нарушителей заплатил «проводнику» 20 тысяч долларов за обещанный безопасный переход.

На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию

На Буковине пограничники задержали двух человек, которые пытались попасть на территорию Румынии пешком через государственную границу. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

Один из мужчин заплатил 20 тысяч долларов незнакомцу, который обещал безопасный переход, предлагая услугу «проводника». Однако на пути к цели их остановили пограничники.

Этот инцидент произошел в одном из приграничных районов Буковины, где правонарушители двигались в сторону границы, надеясь воспользоваться предлагаемыми «защищенными» маршрутами. После задержания на нарушителя был составлен протокол за административное правонарушение, а его организатор и сообщник предстанут перед уголовным судом за участие в незаконной переправке.

Напомним,

Недавно пограничники задержали микроавтобус с 16 мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Каждый «клиент» заплатил от 7 до 15 тысяч долларов, а организаторам грозит уголовная ответственность.

На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов26.02.25, 19:51 • 35287 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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