В Україні туристичний збір зріс на 20% у сезон відпусток: які регіони заробили найбільше
Київ • УНН
З липня по вересень 2025 року місцеві бюджети України отримали 91,7 млн грн туристичного збору, що на 20% більше, ніж у другому кварталі. Київ, Львівщина та Івано-Франківщина залишаються лідерами за надходженнями, причому великий бізнес сплатив 53% від загальної суми.
91,7 млн грн туристичного збору надійшло у місцеві бюджети з липня по вересень 2025 року. Найбільшими туристичними центрами залишаються Київ, Львівщина та Франківщина. Про це повідомляє "Опендатабот", пише УНН.
Деталі
За даними аналітиків, 234,4 мільйона гривень туристичного збору отримали місцеві бюджети за 9 місяців 2025 року. Це на 36% більше, ніж за аналогічний період торік, і у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.
Саме літній сезон традиційно стає "золотим часом" для туристичної галузі. Так, 91,7 млн грн туристичного збору сплатили бізнеси з липня по вересень 2025 року. Це на 20% більше, ніж у другому кварталі цьогоріч — 76,2 млн грн.
Понад половину туристичного збору — 53% або 125,2 млн грн — сплатив великий бізнес: готелі, санаторії, бази відпочинку. Решту 47% або 109,2 млн грн — малий бізнес, тобто власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів. Варто зазначити, що надходження від малих підприємців зросли на 39%, а від великого бізнесу — лише на 6,5% за цей період.
Столиця залишається незмінним лідером українського туризму. П’яту частину або 51 млн грн туристичного збору сплатили у Києві. 81% від цієї суми надійшов від великого бізнес.
На другому місці Львівщина із 42,5 млн грн — тут частка великого бізнесу менша, 56%. Івано-Франківщина замкнула трійку — 32,5 млн грн, водночас 55% туристичного збору у регіоні сплатив малий бізнес.
Найбільше у сезон відпусток зросла сума туристичного збору на Одещині. Попри це, показники регіону за 9 місяців усе ще на 17% нижчі, ніж за аналогічний період 2021 року.
Порівняно з довоєнним періодом, у 5 разів зросла сума туристичного збору на Буковині. При цьому 90% суми забезпечили власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів. Івано-Франківщина також у лідерах: сума туристичного збору за цей період зросла у 4,5 раза.
