В Україні туристичний збір зріс на 20% у сезон відпусток: які регіони заробили найбільше

З липня по вересень 2025 року місцеві бюджети України отримали 91,7 млн грн туристичного збору, що на 20% більше, ніж у другому кварталі. Київ, Львівщина та Івано-Франківщина залишаються лідерами за надходженнями, причому великий бізнес сплатив 53% від загальної суми.