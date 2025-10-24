В Украине туристический сбор вырос на 20% в сезон отпусков: какие регионы заработали больше всего

91,7 млн грн туристического сбора поступило в местные бюджеты с июля по сентябрь 2025 года. Крупнейшими туристическими центрами остаются Киев, Львовщина и Франковщина. Об этом сообщает "Опендатабот", пишет УНН.

Детали

По данным аналитиков, 234,4 миллиона гривен туристического сбора получили местные бюджеты за 9 месяцев 2025 года. Это на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и в полтора раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

Именно летний сезон традиционно становится "золотым временем" для туристической отрасли. Так, 91,7 млн грн туристического сбора уплатили бизнесы с июля по сентябрь 2025 года. Это на 20% больше, чем во втором квартале этого года — 76,2 млн грн.

Более половины туристического сбора — 53% или 125,2 млн грн — уплатил крупный бизнес: гостиницы, санатории, базы отдыха. Остальные 47% или 109,2 млн грн — малый бизнес, то есть владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов. Стоит отметить, что поступления от малых предпринимателей выросли на 39%, а от крупного бизнеса — лишь на 6,5% за этот период.

Столица остается неизменным лидером украинского туризма. Пятую часть или 51 млн грн туристического сбора уплатили в Киеве. 81% от этой суммы поступил от крупного бизнеса.

На втором месте Львовщина с 42,5 млн грн — здесь доля крупного бизнеса меньше, 56%. Ивано-Франковщина замкнула тройку — 32,5 млн грн, при этом 55% туристического сбора в регионе уплатил малый бизнес.

Больше всего в сезон отпусков выросла сумма туристического сбора на Одесщине. Несмотря на это, показатели региона за 9 месяцев все еще на 17% ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

По сравнению с довоенным периодом, в 5 раз выросла сумма туристического сбора на Буковине. При этом 90% суммы обеспечили владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов. Ивано-Франковщина также в лидерах: сумма туристического сбора за этот период выросла в 4,5 раза.

Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью