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На Буковині викрили правоохоронця, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон

На Буковині викрили правоохоронця, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон

Київ • УНН

 • 15416 перегляди

Правоохоронця затримали за те, що він, використовуючи своє службове становище, незаконно допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно покинути Україну. Тепер чоловіку загрожує до до 9 років за ґратами з конфіскацією майна.

На Буковині затримали правоохоронця, який користуючись  службовим становищем, допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно покинути Україну. Про це пише УНН з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.

Деталі 

Чоловіка затримали 12 травня 2024 року, "на гарячому" після отримання коштів від чергового охочого нелегально покинути країну.

Фігурант підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами й вказівками, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади

- резюмували в ДБР.

Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

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Доповнення

Як пояснили в ДБР, зловмисник пропонував охочим виїхати з України перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. Коштувала така "послуга" по 6,5 тис. доларів США з кожного клієнта.

Надалі, маючи інформацію про чергування і маршрути руху прикордонних нарядів, він пояснював чоловікам маршрут для пішого перетину кордону з Румунією.

Нагадаємо

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Серед фігурантів троє посадовців медзакладів та адвокатка.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
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