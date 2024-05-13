На Буковині викрили правоохоронця, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон
Київ • УНН
Правоохоронця затримали за те, що він, використовуючи своє службове становище, незаконно допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно покинути Україну. Тепер чоловіку загрожує до до 9 років за ґратами з конфіскацією майна.
На Буковині затримали правоохоронця, який користуючись службовим становищем, допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно покинути Україну. Про це пише УНН з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.
Деталі
Чоловіка затримали 12 травня 2024 року, "на гарячому" після отримання коштів від чергового охочого нелегально покинути країну.
Фігурант підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами й вказівками, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади
Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.
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Доповнення
Як пояснили в ДБР, зловмисник пропонував охочим виїхати з України перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. Коштувала така "послуга" по 6,5 тис. доларів США з кожного клієнта.
Надалі, маючи інформацію про чергування і маршрути руху прикордонних нарядів, він пояснював чоловікам маршрут для пішого перетину кордону з Румунією.
Нагадаємо
Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Серед фігурантів троє посадовців медзакладів та адвокатка.