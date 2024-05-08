На Київщині викрили адмінів інтернет-спільнот, де повідомляли про місця видачі повісток: їм загрожує до 8 років тюрми
Київ • УНН
На Київщині правоохоронці викрили угруповання, яке створило канали у Telegram та Viber, щоб допомагати людям ухилятися від мобілізації, поширюючи інформацію про місця, де роздають повістки.
На Київщині правоохоронці викрили групу осіб, які створили у месенджерах власні групи завдяки, яким допомагали громадянам призовного віку уникати мобілізації. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, підозрювані створили Telegram-канал та групу у Viber, де упродовж 2023-2024 років повідомляли про заходи, які проводять працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Київської області.
Підозрювані розміщували інформацію про актуальні місця роздачі військовозобов’язаним повісток з метою ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану.
Новий закон про мобілізацію: міністр заявив, що поліція не буде видавати повістки, це робота ТЦК13.04.24, 11:59 • 27584 перегляди
Для збору відомостей про "локації" адміністратори використовували власну мережу інформаторів серед місцевого населення.
Двом адміністраторам таких спільнот повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Чоловікам загрожує до восьми років ув'язнення. Стосовно одного з фігурантів обвинувальний акт вже скеровано до суду
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