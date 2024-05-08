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На Київщині викрили адмінів інтернет-спільнот, де повідомляли про місця видачі повісток: їм загрожує до 8 років тюрми

Київ • УНН

 • 23675 перегляди

На Київщині правоохоронці викрили угруповання, яке створило канали у Telegram та Viber, щоб допомагати людям ухилятися від мобілізації, поширюючи інформацію про місця, де роздають повістки.

На Київщині правоохоронці викрили групу осіб, які створили у месенджерах власні групи завдяки, яким допомагали громадянам призовного віку уникати мобілізації. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі 

За даними слідства, підозрювані створили Telegram-канал та групу у Viber, де упродовж 2023-2024 років повідомляли про заходи, які проводять працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Київської області.

Підозрювані розміщували інформацію про актуальні місця роздачі військовозобов’язаним повісток з метою ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану.

Новий закон про мобілізацію: міністр заявив, що поліція не буде видавати повістки, це робота ТЦК13.04.24, 11:59 • 27584 перегляди

Для збору відомостей про "локації" адміністратори використовували власну мережу інформаторів серед місцевого населення.

Двом адміністраторам таких спільнот повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Чоловікам загрожує до восьми років ув'язнення. Стосовно одного з фігурантів обвинувальний акт вже скеровано до суду

- резюмували в ОГП.

Нагадаємо

Понад 1200 українців отримали вироки від умовного до 5 років позбавлення волі за ухилення від військової служби з початку війни у 2024 році.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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