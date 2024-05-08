На Киевщине разоблачили админов интернет-сообществ, где сообщали о местах выдачи повесток: им грозит до 8 лет тюрьмы

На Киевщине правоохранители разоблачили группу лиц, которые создали в мессенджерах собственные группы благодаря, которым помогали гражданам призывного возраста избегать мобилизации. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемые создали Telegram-канал и группу в Viber, где в течение 2023-2024 годов сообщали о мероприятиях, которые проводят работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки на территории Киевской области.

Подозреваемые размещали информацию об актуальных местах раздачи военнообязанным повесток с целью уклонения от мобилизации в условиях военного положения.

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Для сбора сведений о "локациях" администраторы использовали собственную сеть информаторов среди местного населения.

Двум администраторам таких сообществ сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Мужчинам грозит до восьми лет заключения. В отношении одного из фигурантов обвинительный акт уже направлено в суд - резюмировали в ОГП.

Напомним

Более 1200 украинцев получили приговоры от условного до 5 лет лишения свободы за уклонение от военной службы с начала войны в 2024 году.