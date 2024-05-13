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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Буковине разоблачили правоохранителя, который помогал уклонистам выехать за границу

На Буковине разоблачили правоохранителя, который помогал уклонистам выехать за границу

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 13:34  •  6588 просмотра

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Правоохранителя задержали за то, что он, используя свое служебное положение, незаконно помогал военнообязанным мужчинам незаконно покинуть Украину. Теперь мужчине грозит до до 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.

На Буковине задержали правоохранителя, который пользуясь  служебным положением, помогал военнообязанным мужчинам незаконно покинуть Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Детали 

Мужчину задержали 12 мая 2024 года, "на горячем" после получения средств от очередного желающего нелегально покинуть страну.

Фигурант подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами и указаниями, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности

- резюмировали в ГБР.

Правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

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Дополнение

Как пояснили в ГБР, злоумышленник предлагал желающим выехать из Украины перевезти их мимо блокпостов к границе на собственном автомобиле. Стоила такая "услуга" по 6,5 тыс. долларов США с каждого клиента.

В дальнейшем, имея информацию о дежурстве и маршрутах движения пограничных нарядов, он объяснял мужчинам маршрут для пешего пересечения границы с Румынией.

Напомним

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди фигурантов трое должностных лиц медучреждений и адвокат.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
bukovinaБуковина
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
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