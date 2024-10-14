На Буковині через аварію ускладнено рух на трасі М-19
Київ • УНН
На автодорозі М-19 біля села Грушівка в Чернівецькій області сталася ДТП. Патрульні організували реверсивний рух, але рух транспорту ускладнений. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, неподалік села Грушівка (Чернівецька область), сталася автомобільна аварія. Патрульні організували реверсивний рух.
Пише УНН із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України.
На автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, неподалік села Грушівка (Чернівецька область), сталася ДТП.
Наразі відомо, що на місці події працюють всі відповідні служби.
За попередньою інформацією без потерпілих.
Патрульні організували реверсивний рух, але у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту ускладнений.
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