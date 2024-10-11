Масштабна ДТП під Львовом: серед постраждалих громадяни з Швейцарії
Київ • УНН
У ДТП з автобусом на об'їзній Львова постраждали 34 людини, 3 загинули. Серед травмованих - громадяни України та Швейцарії, зокрема 6 дітей. 32 особи госпіталізовано, деякі у тяжкому стані.
Серед постраждалих у масштабній ДТП з автобусом на об'їзній Львова є громадяни зі Швейцарії, повідомили у Львівській міськраді у п'ятницю, пише УНН.
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"Серед постраждалих – мешканці Одеси, Хмельницького, Вінниччини, Харківщини, Миколаївщини, Львівщини, а також громадяни зі Швейцарії", - повідомили у міськраді.
"Станом на 10:00 год до трьох лікарень Першого медоб’єднання Львова госпіталізували 32 постраждалих внаслідок ранкової аварії на трасі Київ-Чоп поблизу Львова. Загалом постраждали 34 людини, з них 6 – діти. Ще 3 людини, на жаль, загинули", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, за даними міськради, в одну з лікарень карети швидкої привезли 22 людини. "Найважча серед них – 60-річна жінка. Вона перебуває у тяжкому стані в реанімації. Ще 5 пацієнтів у стані середньої важкості. Інші 16 пацієнтів отримали легкі поранення", - сказано у повідомленні.
До іншої лікарні, як повідомили у мерії, поступило 7 постраждалих. "Із них 2 – у тяжкому стані в реанімації. Ще 4 перебувають у стані середньої важкості, 1 жінка має незначні ушкодження", - зазначили у міськраді.
До дитячої лікарні, як повідомляється, поступили 3 дитини. "Усі вони отримали струс головного мозку. Наразі діти перебувають у стабільному стані. Лікарі продовжують надавати всю необхідну медичну допомогу постраждалим", - вказали у мерії.
Доповнення
У ДТП під Львовом потрапили автобус міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажний автомобіль "Нової пошти" та кілька легковиків.
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