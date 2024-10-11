Масштабное ДТП под Львовом: среди пострадавших граждане из Швейцарии

ukenru
Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
  •  105696 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  116089 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
  •  118046 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  117468 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  107480 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  105210 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  106787 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  90230 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
9 октября 2024, 14:31  •  118337 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  126240 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии - МАГАТЭ

ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии - МАГАТЭ

  •  88918 просмотра
The Times: Британия может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ

The Times: Британия может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ

  •  81798 просмотра
Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон

Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон

  •  100007 просмотра
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

  •  76685 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  100321 просмотра
публикации
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  10392 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  114168 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  113927 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  118297 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  171616 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

  •  20062 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  100321 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

  •  59244 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

10 октября 2024, 03:03  •  114769 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  109441 просмотра
Актуальное
Масштабное ДТП под Львовом: среди пострадавших граждане из Швейцарии

Масштабное ДТП под Львовом: среди пострадавших граждане из Швейцарии

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:33  •  3898 просмотра

Read in English

В ДТП с автобусом на объездной Львова пострадали 34 человека, 3 погибли. Среди травмированных - граждане Украины и Швейцарии, в том числе 6 детей. 32 человека госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших в масштабном ДТП с автобусом на объездной Львова есть граждане из Швейцарии, сообщили во Львовском горсовете в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Среди пострадавших - жители Одессы, Хмельницкого, Винницкой, Харьковской, Николаевской, Львовской областей, а также граждане из Швейцарии», - сообщили в горсовете.

«По состоянию на 10:00 ч в три больницы Первого медобъединения Львова госпитализировали 32 пострадавших в результате утренней аварии на трассе Киев-Чоп вблизи Львова. Всего пострадали 34 человека, из них 6 - дети. Еще 3 человека, к сожалению, погибли», - говорится в сообщении.

В частности, по данным горсовета, в одну из больниц кареты скорой привезли 22 человека. «Самая тяжелая среди них - 60-летняя женщина. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще 5 пациентов в состоянии средней тяжести. Другие 16 пациентов получили легкие ранения», - сказано в сообщении.

В другую больницу, как сообщили в мэрии, поступило 7 пострадавших. «Из них 2 - в тяжелом состоянии в реанимации. Еще 4 находятся в состоянии средней тяжести, 1 женщина имеет незначительные повреждения», - отметили в горсовете.

В детскую больницу, как сообщается, поступили 3 ребенка. «Все они получили сотрясение головного мозга. Сейчас дети находятся в стабильном состоянии. Врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим», - указали в мэрии.

Дополнение

В ДТП под Львовом попали автобус международных перевозок «Варшава -  Одесса», грузовой автомобиль «Новой почты» и несколько легковушек. 

Ужасная ДТП под Львовом: экстренные службы показали кадры с места происшествия11 октября 2024, 07:40 • 6722 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
shveitsariyaШвейцария
varshavaВаршава
vinnitsaВинница
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
lvovЛьвов
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков