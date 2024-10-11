Масштабное ДТП под Львовом: среди пострадавших граждане из Швейцарии
Киев • УНН
В ДТП с автобусом на объездной Львова пострадали 34 человека, 3 погибли. Среди травмированных - граждане Украины и Швейцарии, в том числе 6 детей. 32 человека госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших в масштабном ДТП с автобусом на объездной Львова есть граждане из Швейцарии, сообщили во Львовском горсовете в пятницу, пишет УНН.
Детали
«Среди пострадавших - жители Одессы, Хмельницкого, Винницкой, Харьковской, Николаевской, Львовской областей, а также граждане из Швейцарии», - сообщили в горсовете.
«По состоянию на 10:00 ч в три больницы Первого медобъединения Львова госпитализировали 32 пострадавших в результате утренней аварии на трассе Киев-Чоп вблизи Львова. Всего пострадали 34 человека, из них 6 - дети. Еще 3 человека, к сожалению, погибли», - говорится в сообщении.
В частности, по данным горсовета, в одну из больниц кареты скорой привезли 22 человека. «Самая тяжелая среди них - 60-летняя женщина. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще 5 пациентов в состоянии средней тяжести. Другие 16 пациентов получили легкие ранения», - сказано в сообщении.
В другую больницу, как сообщили в мэрии, поступило 7 пострадавших. «Из них 2 - в тяжелом состоянии в реанимации. Еще 4 находятся в состоянии средней тяжести, 1 женщина имеет незначительные повреждения», - отметили в горсовете.
В детскую больницу, как сообщается, поступили 3 ребенка. «Все они получили сотрясение головного мозга. Сейчас дети находятся в стабильном состоянии. Врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим», - указали в мэрии.
Дополнение
В ДТП под Львовом попали автобус международных перевозок «Варшава - Одесса», грузовой автомобиль «Новой почты» и несколько легковушек.
Ужасная ДТП под Львовом: экстренные службы показали кадры с места происшествия11 октября 2024, 07:40 • 6722 просмотра