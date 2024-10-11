Ужасная ДТП под Львовом: экстренные службы показали кадры с места происшествия
Киев • УНН
На трассе «Киев-Чоп» столкнулись четыре транспортных средства, погибли три человека. Полиция проводит расследование, спасатели деблокировали пострадавших из искореженных авто.
Полицейские проводят расследование масштабного ДТП с тремя погибшими, которое произошло под Львовом, сообщили в ГУНП во Львовской области в пятницу, пишет УНН.
На месте происшествия работают правоохранители. По состоянию на 10 часов известно о 34 пострадавших
Детали
ДТП произошло сегодня, 11 октября, в 06.25 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Чишки Львовского района. Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика, микроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобиля Skoda и автобуса Plaxton Elite.
"От полученных в результате ДТП травм погибли три человека: водитель и пассажир грузовика и пассажир автобуса, данные которых уточняются", - сообщили в полиции.
"На месте происшествия работают правоохранители. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, количество пострадавших и их данные", - отметили в полиции.
Спасатели ликвидировали последствия ужасной автокатастрофы, отметили в ГУ ГСЧС во Львовской области.
"В транспортных средствах находились зажатые люди, которые нуждались в помощи. С помощью специнструмента спасатели деблокировали из автобуса трех травмированных - двух пассажиров и водителя, которых медики госпитализировали. Также спасатели деблокировали еще одного погибшего водителя автобуса и двух погибших водителей из грузовика", - рассказали в ГСЧС в соцсетях.
Напомним
Ранее сегодня, по состоянию на 8:40, сообщалось, что в результате ДТП с автобусом и грузовиками под Львовом погибли три человека, еще 35 травмировались.