Масштабна ДТП під Львовом: 35 травмованих, серед постраждалих - шестеро дітей (оновлено)
Київ • УНН
На об'їзній Львова сталася масштабна ДТП за участю автобуса, вантажівки та легковиків. Загинуло 3 людини, 35 травмовано, серед постраждалих 6 дітей.
Через масштабну ДТП за участю автобуса "Варшава-Одеса", вантажівки "Нова Пошта" та легкових автомобілів на обʼїзній Львова загинули три людини, ще 35 травмувались. Серед постраждалих шестеро дітей, повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
Інформація станом на 08:40: загинули троє людей. Ще 35 мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці.
Додамо
Інформація була оновлена в зв'язку з оновленням даних головою ОВА.
Доповнення
Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.
Раніше було відомо про трьох загиблих та 27 поранених.