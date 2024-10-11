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Масштабна ДТП під Львовом: 35 травмованих, серед постраждалих - шестеро дітей (оновлено)

Масштабна ДТП під Львовом: 35 травмованих, серед постраждалих - шестеро дітей (оновлено)

Київ • УНН

 • 16286 перегляди

На об'їзній Львова сталася масштабна ДТП за участю автобуса, вантажівки та легковиків. Загинуло 3 людини, 35 травмовано, серед постраждалих 6 дітей.

 Через масштабну ДТП за участю автобуса "Варшава-Одеса", вантажівки "Нова Пошта" та легкових автомобілів на обʼїзній Львова загинули три людини, ще 35  травмувались. Серед постраждалих шестеро дітей, повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Інформація станом на 08:40: загинули троє людей. Ще 35 мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці.

- написав Козицький.

Додамо

Інформація була оновлена в зв'язку з оновленням даних головою ОВА. 

Доповнення

Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів. 

Раніше було відомо про трьох загиблих та 27 поранених.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
varshavaВаршава
lvivЛьвів
odesaОдеса

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