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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабное ДТП под Львовом: 35 травмированных, среди пострадавших - шестеро детей (обновлено)

Масштабное ДТП под Львовом: 35 травмированных, среди пострадавших - шестеро детей (обновлено)

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 05:48  •  3802 просмотра

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На объездной Львова произошло масштабное ДТП с участием автобуса, грузовика и легковушек. Погибли 3 человека, 35 травмированы, среди пострадавших 6 детей.

Из-за масштабного ДТП с участием автобуса "Варшава-Одесса", грузовика "Новая Почта" и легковых автомобилей на объездной Львова погибли три человека, еще 35 травмировались. Среди пострадавших шестеро детей, сообщил в пятницу председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Информация по состоянию на 08:40: погибли три человека. Еще 35 имеют травмы различной тяжести. Среди пострадавших есть шестеро детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители

- написал Козицкий.

Добавим

Информация была обновлена в связи с обновлением данных главой ОВА.

Напомним

Сегодня, 11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств. 

Ранее было известно о трех погибших и 27 раненых.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
varshavaВаршава
lvovЛьвов
odessaОдесса