Масштабное ДТП под Львовом: 35 травмированных, среди пострадавших - шестеро детей (обновлено)
Киев • УНН
На объездной Львова произошло масштабное ДТП с участием автобуса, грузовика и легковушек. Погибли 3 человека, 35 травмированы, среди пострадавших 6 детей.
Из-за масштабного ДТП с участием автобуса "Варшава-Одесса", грузовика "Новая Почта" и легковых автомобилей на объездной Львова погибли три человека, еще 35 травмировались. Среди пострадавших шестеро детей, сообщил в пятницу председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
Информация по состоянию на 08:40: погибли три человека. Еще 35 имеют травмы различной тяжести. Среди пострадавших есть шестеро детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители
Добавим
Информация была обновлена в связи с обновлением данных главой ОВА.
Напомним
Сегодня, 11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.
Ранее было известно о трех погибших и 27 раненых.