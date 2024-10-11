Масштабна ДТП з автобусом і вантажівкою під Львовом: уже троє загиблих
Київ • УНН
На об'їзній Львова сталася масова ДТП за участю автобуса "Варшава – Одеса", вантажівки "Нова Пошта" та кількох легкових авто. Загинуло троє людей, патрульні організували реверсний рух.
Внаслідок ДТП на об'їзній Львова за участю автобуса "Варшава-Одеса", вантажівки "Нова Пошта" та кількох легкових авто загинуло вже троє людей, патрульні організували реверсний рух, повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги
Доповнення
Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів. Раніше повідомлялося про понад 20 поранених і двох загиблих.