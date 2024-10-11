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Масштабна ДТП з автобусом і вантажівкою під Львовом: уже троє загиблих

Масштабна ДТП з автобусом і вантажівкою під Львовом: уже троє загиблих

Київ • УНН

 • 13997 перегляди

На об'їзній Львова сталася масова ДТП за участю автобуса "Варшава – Одеса", вантажівки "Нова Пошта" та кількох легкових авто. Загинуло троє людей, патрульні організували реверсний рух.

Внаслідок ДТП на об'їзній Львова за участю автобуса "Варшава-Одеса", вантажівки "Нова Пошта" та кількох легкових авто загинуло вже троє людей, патрульні організували реверсний рух, повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.  

На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги

- написав Козицький.

Доповнення

Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів. Раніше повідомлялося про понад 20 поранених і двох загиблих.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
varshavaВаршава
odesaОдеса

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