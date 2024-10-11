Біля Львова у ДТП потрапив автобус Варшава - Одеса: одна людина загинула, 27 поранених
Київ • УНН
На об'їзній Львова сталася масова ДТП за участю автобуса Варшава-Одеса, вантажівки "Нова Пошта" та легковиків. Одна людина загинула, 27 отримали травми, рух перекрито, транспорт скеровують через Винники.
На автодорозі Київ - Чоп біля Львова сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень Варшава – Одеса, вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легковиків. Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Близько 06:30 11 жовтня на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава - Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів,
Деталі
Станом на 07:00 відомо про одну загиблу людину та 27 травмованих (травми різного ступеня важкості).
Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники.
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