Возле Львова в ДТП попал автобус Варшава - Одесса: один человек погиб, 27 раненых
Киев • УНН
На объездной Львова произошло массовое ДТП с участием автобуса Варшава-Одесса, грузовика «Новая Почта» и легковушек. Один человек погиб, 27 получили травмы, движение перекрыто, транспорт направляют через Винники.
На автодороге Киев - Чоп возле Львова произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок Варшава - Одесса, грузового автомобиля «Новая Почта» и нескольких легковушек. Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет УНН.
Около 06:30 11 октября на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок «Варшава - Одесса», грузового автомобиля «Новая Почта» и нескольких легковых транспортных средств,
Детали
По состоянию на 07:00 известно об одном погибшем человеке и 27 травмированных (травмы различной степени тяжести).
Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляют через Винники.
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