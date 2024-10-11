Возле Львова в ДТП попал автобус Варшава - Одесса: один человек погиб, 27 раненых

На автодороге Киев - Чоп возле Львова произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок Варшава - Одесса, грузового автомобиля «Новая Почта» и нескольких легковушек. Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет УНН.

Около 06:30 11 октября на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок «Варшава - Одесса», грузового автомобиля «Новая Почта» и нескольких легковых транспортных средств,