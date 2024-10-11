Возле Львова в ДТП попал автобус Варшава - Одесса: один человек погиб, 27 раненых

ukenru
Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
  •  101473 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  108184 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
  •  110152 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  110100 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  102597 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  102904 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  105146 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  89425 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
9 октября 2024, 14:31  •  118224 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  126171 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии - МАГАТЭ

ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии - МАГАТЭ

  •  41367 просмотра
The Times: Британия может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ

The Times: Британия может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ

  •  25663 просмотра
Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон

Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон

  •  47607 просмотра
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

  •  15441 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  36245 просмотра
публикации
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  107498 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  107590 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  112204 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  165709 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  137813 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  36245 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

  •  46120 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

10 октября 2024, 03:03  •  113251 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  108091 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  112267 просмотра
Актуальное
Возле Львова в ДТП попал автобус Варшава - Одесса: один человек погиб, 27 раненых

Возле Львова в ДТП попал автобус Варшава - Одесса: один человек погиб, 27 раненых

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 04:54  •  7674 просмотра

Read in English

На объездной Львова произошло массовое ДТП с участием автобуса Варшава-Одесса, грузовика «Новая Почта» и легковушек. Один человек погиб, 27 получили травмы, движение перекрыто, транспорт направляют через Винники.

На автодороге Киев - Чоп возле Львова произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок Варшава - Одесса, грузового автомобиля «Новая Почта» и нескольких легковушек. Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет УНН.

Около 06:30 11 октября на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок «Варшава - Одесса», грузового автомобиля «Новая Почта» и нескольких легковых транспортных средств,

- говорится в сообщении.

Детали

По состоянию на 07:00 известно об одном погибшем человеке и 27 травмированных (травмы различной степени тяжести).

Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляют через Винники.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в МИД Украины рассказали подробности10 октября 2024, 10:13 • 11214 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоНовости Мира
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
varshavaВаршава
lvovЛьвов
odessaОдесса
kievКиев
polshaПольша