Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в МИД Украины рассказали подробности
Киев • УНН
В Польше произошла авария с участием буса с украинцами и грузовика. В результате ДТП погибли женщина и мужчина, еще двух человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.
Сегодня утром, 10 октября, в Польше произошло ДТП с участием автобуса с семью гражданами Украины и грузовика, водителем которого был также украинец. В результате аварии погибли женщина и мужчина, еще двух человек госпитализировали. Об этом сообщила консульский представитель Виктории Ши, передает УНН.
Сегодня в четыре утра в Польше, на дороге местного значения перед пунктом пропуска Медика - Шегини, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием буса, который перевозил семерых граждан Украины, и грузового автомобиля. Грузовик, водитель которого - гражданин Украины, стоял припаркованный на обочине дороги без включенных световых сигналов в темное время суток
По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, женщина 1978 г. рождения и мужчина 1994 г. рождения.
Два человека госпитализированы, один из которых в тяжелом состоянии.
Как сообщается, МИД, Посольство Украины в Польше и наше Генконсульство в Люблине предоставляют пострадавшим всю необходимую консульскую помощь и находятся на связи с компетентными органами Польши.
Ранее УНН сообщал, что два человека погибли после того, как микроавтобус, перевозивший украинских пассажиров, врезался в грузовик.