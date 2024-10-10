Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в МИД Украины рассказали подробности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше произошла авария с участием буса с украинцами и грузовика. В результате ДТП погибли женщина и мужчина, еще двух человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

Сегодня утром, 10 октября, в Польше произошло ДТП с участием автобуса с семью гражданами Украины и грузовика, водителем которого был также украинец. В результате аварии погибли женщина и мужчина, еще двух человек госпитализировали. Об этом сообщила консульский представитель Виктории Ши, передает УНН.

Сегодня в четыре утра в Польше, на дороге местного значения перед пунктом пропуска Медика - Шегини, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием буса, который перевозил семерых граждан Украины, и грузового автомобиля. Грузовик, водитель которого - гражданин Украины, стоял припаркованный на обочине дороги без включенных световых сигналов в темное время суток

- говорится в сообщении консульской представительницы.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, женщина 1978 г. рождения и мужчина 1994 г. рождения.

Два человека госпитализированы, один из которых в тяжелом состоянии.

Как сообщается, МИД, Посольство Украины в Польше и наше Генконсульство в Люблине предоставляют пострадавшим всю необходимую консульскую помощь и находятся на связи с компетентными органами Польши.

Ранее УНН сообщал, что два человека погибли после того, как микроавтобус, перевозивший украинских пассажиров, врезался в грузовик.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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