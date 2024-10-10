У Польщі потрапив у ДТП мікроавтобус з українцями, двоє загиблих
Київ • УНН
Мікроавтобус з 7 українцями врізався у вантажівку біля польсько-українського кордону. Двоє пасажирів загинули, ще двох госпіталізовано. Поліція розслідує причини аварії.
Двоє людей загинули після того, як мікроавтобус, що перевозив українських пасажирів, врізався у вантажівку. Про це УНН пише з посиланням на rmf24.
Деталі
Близько 4 ранку автобус з українцями врізався у вантажівку, що стояла на дорозі до польсько-українського прикордонного переходу в Медиці.
В автобусі їхали 7 громадян України. Загинули двоє людей - жінка і чоловік. За даними поліції, жертвам ДТП було 45 і 60 років. Ще двох доправили в лікарню.
На місці події поліція під керівництвом прокурора встановлює причини події. Національна дорога №28 була перекрита.
Нагадаємо
У вересні на трасі Київ-Чоп автобус Mercedes зіткнувся з вантажівкою Renault. Водій автобуса загинув на місці, 9 пасажирів госпіталізовано. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення ПДР.
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