В Польше попал в ДТП микроавтобус с украинцами, двое погибших

Два человека погибли после того, как микроавтобус, перевозивший украинских пассажиров, врезался в грузовик. Об этом УНН пишет со ссылкой на rmf24.

Детали

Около 4 утра автобус с украинцами врезался в грузовик, стоявший на дороге к польско-украинскому пограничному переходу в Медыке.

В автобусе ехали 7 граждан Украины. Погибли два человека - женщина и мужчина. По данным полиции, жертвам ДТП было 45 и 60 лет. Еще двоих доставили в больницу.

На месте происшествия полиция под руководством прокурора устанавливает причины происшествия. Национальная дорога №28 была перекрыта.

Напомним

В сентябре на трассе Киев-Чоп автобус Mercedes столкнулся с грузовиком Renault. Водитель автобуса погиб на месте, 9 пассажиров госпитализированы. Полиция открыла уголовное производство за нарушение ПДД.

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