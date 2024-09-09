На Львівщині сталась масштабна ДТП за участю автобуса: водій загинув, 9 пасажирів госпіталізували
Київ • УНН
На трасі Київ-Чоп автобус Mercedes зіткнувся з вантажівкою Renault. Водій автобуса загинув на місці, 9 пасажирів госпіталізовано. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення ПДР.
У ніч на 9 вересня на автодорозі "Київ-Чоп" у межах села Дороговиж, Стрийського району Львівської області водій пасажирського автобуса зіткнувся з автопоїздом. Внаслідок ДТП загинув водій автобуса, дев’ятеро пасажирів доставлені у лікарню. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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Як повідомляється, ДТП сталась 9 вересня близько третьої години ночі у межах села Дороговиж.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій пасажирського автобуса Mercedes, 55-річний мешканець Рівненської області, скоїв зіткнення з автопоїздом Renault, який стояв на проїзній частині дороги.
Внаслідок зіткнення водій автобуса отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Дев’ятеро пасажирів автобуса – жителі Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області віком від 25 до 43 років, були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їх діагнози.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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