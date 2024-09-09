На Львовщине произошло масштабное ДТП с участием автобуса: водитель погиб, 9 пассажиров госпитализированы

В ночь на 9 сентября на автодороге «Киев-Чоп» в пределах села Дороговиж, Стрыйского района Львовской области водитель пассажирского автобуса столкнулся с автопоездом. В результате ДТП погиб водитель автобуса, девять пассажиров доставлены в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как сообщается, ДТП произошло 9 сентября около трех часов ночи в пределах села Дороговиж.

Как предварительно установили правоохранители, водитель пассажирского автобуса Mercedes, 55-летний житель Ровенской области, совершил столкновение с автопоездом Renault, который стоял на проезжей части дороги.

В результате столкновения водитель автобуса получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Девять пассажиров автобуса - жители Киева, Чернигова, Закарпатья и Тернопольской области в возрасте от 25 до 43 лет, были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

2-річна дитина постраждала у ДТП на трасі Київ-Одеса