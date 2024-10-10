Смертельне ДТП з українцями в Польщі: в МЗС України розповіли подробиці
Київ • УНН
У Польщі сталася аварія за участю буса з українцями та вантажівки. Внаслідок ДТП загинули жінка та чоловік, ще двох осіб госпіталізували, одна з них у важкому стані.
Сьогодні вранці, 10 жовтня, у Польщі сталась ДТП за участю буса з сімома громадянами України та вантажівки, водієм якої був також українець. Внаслідок аварії загинули жінка та чоловік, ще двох людей госпіталізували. Про це повідомила консульська представниця Вікторії Ші, передає УНН.
Сьогодні о четвертій ранку у Польщі, на дорозі місцевого значення перед пунктом пропуску Медика - Шегині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю буса, який перевозив сімох громадян України, та вантажного автомобіля. Вантажівка, водій якої — громадянин України, стояла припаркована на узбіччі дороги без увімкнених світлових сигналів в темну пору доби
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули дві особи, жінка 1978 р. народження та чоловік 1994 р. народження.
Дві особи госпіталізовані, одна з яких у важкому стані.
Як повідомляється, МЗС, Посольство України в Польщі та наше Генконсульство в Любліні надають постраждалим усю необхідну консульську допомогу та перебувають на зв'язку з компетентними органами Польщі.
Раніше УНН повідомляв, що двоє людей загинули після того, як мікроавтобус, що перевозив українських пасажирів, врізався у вантажівку.