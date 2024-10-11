Масштабное ДТП с автобусом и грузовиком под Львовом: уже трое погибших
Киев • УНН
На объездной Львова произошло массовое ДТП с участием автобуса «Варшава - Одесса», грузовика «Новая Почта» и нескольких легковых авто. Погибли три человека, патрульные организовали реверсное движение.
В результате ДТП на объездной Львова с участием автобуса "Варшава-Одесса", грузовика "Новая Почта" и нескольких легковых авто погибли уже три человека, патрульные организовали реверсное движение, сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, уже трое погибших. Патрульные организовали реверсное движение на этом участке дороги
Дополнение
Сегодня, 11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств. Ранее сообщалось о более 20 раненых и двух погибших.