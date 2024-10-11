Жахлива автотроща під Львовом: екстрені служби показали кадри з місця події
Київ • УНН
На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися чотири транспортні засоби, загинули три людини. Поліція проводить розслідування, рятувальники деблокували постраждалих з понівечених авто.
Поліцейські проводять розслідування масштабної ДТП з трьома загиблими, що сталася під Львовом, повідомили у ГУНП у Львівській області у п'ятницю, пише УНН.
На місці події працюють правоохоронці. Станом на 10 годину відомо про 34 потерпілих
Деталі
ДТП сталася сьогодні, 11 жовтня, о 06.25 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Чишки Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки, мікроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобіля Skoda та автобуса Plaxton Elite.
"Від отриманих внаслідок ДТП травм загинули три людини: водій і пасажир вантажівки та пасажир автобуса, дані яких уточнюються", - повідомили у поліції.
"На місці події працюють правоохоронці. Слідчі встановлюють обставини ДТП, кількість потерпілих та їхні дані", - зазначили у поліції.
Рятувальники ліквідували наслідки жахливої автотрощі, зазначили у ГУ ДСНС у Львівській області.
"У транспортних засобах знаходились затиснуті люди, які потребували допомоги. За допомогою спецінструмента рятувальники деблокували з автобуса трьох травмованих - двох пасажирів та водія, яких медики госпіталізували. Також рятувальники деблокували ще одного загиблого водія автобуса та двох загиблих водіїв з вантажівки", - розповіли у ДСНС у соцмережах.
Нагадаємо
Раніше сьогодні, станом на 8:40, повідомлялося, що внаслідок ДТП з автобусом і вантажівками під Львовом загинули три людини, ще 35 травмувалися.