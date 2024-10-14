На Буковине из-за аварии затруднено движение на трассе М-19 из-за аварии
Киев • УНН
На автодороге М-19 возле села Грушевка в Черновицкой области произошло ДТП. Патрульные организовали реверсивное движение, но движение транспорта затруднено. По предварительной информации, пострадавших нет.
На автодороге М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, недалеко от села Грушевка (Черновицкая область), произошла автомобильная авария. Патрульные организовали реверсивное движение.
Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.
На автодороге М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, недалеко от села Грушевка (Черновицкая область), произошло ДТП.
Известно, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.
По предварительной информации без пострадавших.
Патрульные организовали реверсивное движение, но в связи с дорожно-транспортным происшествием движение транспорта затруднено.
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