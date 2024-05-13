Пасажиропотік на кордоні на вихідних зріс, більше виїжджають, ніж в'їжджають - прикордонники
Київ • УНН
Пасажиропотік на західному кордоні України за вихідні досяг 168 000 осіб, причому більше людей виїхало з України, ніж в'їхало.
Пасажиропотік на західному кордоні України на вихідних сягнув 168 тисяч осіб, при чому кількість перетинів кордону на виїзд була більшою, як на на в'їзд, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
Деталі
За добу 11 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 84 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів. З України 11 травня вибули 47 тисяч осіб, з яких 29 тисяч з них перетнули кордон з Польщею. До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України.
За добу 12 травня західні кордони перетнули 84 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули 44 тисячі осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували 40 тисяч осіб, 37 тисяч з них – громадяни України.
За даними ДПСУ, у вихідні 4-5 травня пасажиропотік становив 106 тисяч (61 тис. у суботу і 45 тис. у неділю). Таким чином, пасажиропотік у минулі вихідні, 11-12 травня, зріс проти показника тижнем раніше на 58,5%.
За минулий тиждень західні кордони України з ЄС та Молдовою (на Буковині) перетнули 509 тисяч осіб та 125 тисяч транспортних засобів, оформлено 536 вантажівок з гуманітарною допомогою. Тоді як тижнем раніше західні кордони України з ЄС та Молдовою (на Буковині) перетнули 475 тисяч осіб та 122 тисячі транспортних засобів, оформлено 592 вантажівки з гуманітарною допомогою. Зростання - на 7,16%.
З України після Великодня продовжує виїжджати більше людей, ніж приїздити: назвали цифри11.05.24, 13:24 • 54374 перегляди