Пассажиропоток на границе на выходных вырос, больше выезжают, чем въезжают - пограничники

Пассажиропоток на западной границе Украины на выходных достиг 168 тысяч человек, причем количество пересечений границы на выезд было больше, чем на въезд, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

За сутки 11 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 84 тысячи человек и 20 тысяч транспортных средств. Из Украины 11 мая выбыли 47 тысяч человек, из которых 29 тысяч из них пересекли границу с Польшей. В Украину за минувшие сутки проследовали 37 тысяч человек, 32 тысячи из них - граждане Украины.

За сутки 12 мая западные границы пересекли 84 тысячи человек и 19 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли 44 тысячи человек. 27 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину за минувшие сутки проследовали 40 тысяч человек, 37 тысяч из них - граждане Украины.

По данным ГПСУ, в выходные 4-5 мая пассажиропоток составил 106 тысяч (61 тыс. в субботу и 45 тыс. в воскресенье). Таким образом, пассажиропоток в минувшие выходные, 11-12 мая, вырос против показателя неделей ранее на 58,5%.

За прошедшую неделю западные границы Украины с ЕС и Молдовой (на Буковине) пересекли 509 тысяч человек и 125 тысяч транспортных средств. Оформлено 536 грузовиков с гуманитарной помощью. Тогда как неделей ранее западные границы Украины с ЕС и Молдовой (на Буковине) пересекли 475 тысяч человек и 122 тысячи транспортных средств. Рост - на 7,16%.

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