Из Украины после Пасхи продолжает выезжать больше людей, чем приезжать: назвали цифры

Пассажиропоток на западной границе Украины в последние дни держится на примерно одинаковом уровне, с незначительным ростом за прошедшие сутки, причем за границу выезжает больше людей, чем возвращается в Украину, сообщили в Госпогранслужбе в субботу, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки, 10 мая, западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 76 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств

Территорию Украины 10 мая покинули 43 тысячи человек. 27 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову.

В Украину за минувшие сутки проследовали 33 тысячи человек, 29 тысяч из них - граждане Украины.

Тогда как 9 мая западные границы Украины пересекли 74 тысячи человек и 20 тысяч транспортных средств: выбыли 42 тысячи человек, в Украину проследовали 32 тысячи человек.

А 8 мая пересекли западную границу 72 тысячи человек и 19 тысяч транспортных средств: выбыли 42 тысячи человек, прибыли 30 тысяч человек.

После Пасхи растет количество выездов за границу