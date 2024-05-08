После Пасхи растет количество выездов за границу

Пассажиропоток на западной границе Украины вырос за прошедшие сутки по сравнению с показателем днем ранее, причем увеличилось количество пересечений границы как на выезд, так и на въезд, впрочем, за границу начали следовать больше, сообщили в Госпогранслужбе в среду, пишет УНН.

Детали

За сутки 7 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 66 тысяч человек и 15 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли 38 тысяч человек. 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину за минувшие сутки проследовали 28 тысяч человек, 24 тысячи из них - граждане Украины.

При этом за сутки 6 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 52 тысячи человек и 12 тысяч транспортных средств. Из Украины 6 мая выбыли 29 тысяч человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину 6 мая проследовали 23 тысячи человек, 20 тысяч из них - граждане Украины.

За двое суток здесь оформлено 92 грузовика с гуманитарной помощью.

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