Після Великодня зростає кількість виїздів за кордон

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7 травня пасажиро-транспортний потік на західному кордоні України збільшився порівняно з попереднім днем: 66 000 осіб та 15 000 транспортних засобів перетнули кордони з ЄС та Молдовою, з них 38 000 осіб виїхали з України та 28 000 в'їхали.

Пасажиропотік на західному кордоні України зріс минулої доби у порівнянні з показником днем раніше, при чому збільшилася кількість перетинів кордону як на виїзд, так і на в'їзд, утім, за кордон почали слідувати більше, повідомили у Держприкордонслужбі у середу, пише УНН.

Деталі

За добу 7 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 66 тисяч осіб та 15 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували 28 тисяч осіб, 24 тисячі з них – громадяни України.

При цьому за добу 6 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 52 тисячі осіб та 12 тисяч транспортних засобів. З України 6 травня вибули 29 тисяч осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували 23 тисячі осіб, 20 тисяч з них – громадяни України.

За дві доби тут оформлено 92 вантажівки з гуманітарною допомогою.

З Тиси дістали тіла трьох потопельників07.05.24, 10:55 • 29114 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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