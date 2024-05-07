З Тиси дістали тіла трьох потопельників
Київ • УНН
Тіла трьох потопельників, у тому числі 20-річного хлопця, були витягнуті з річки Тиса.
Тіла трьох потопельників, у тому числі 20-річного хлопця, були витягнуті з річки Тиса, повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, пише УНН.
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"З Тиси дістали тіла трьох потопельників", - повідомили у ДПСУ у Telegram.
Вказано, що про страшну знахідку у воді прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини.
Під час взаємодії з колегами МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному із загиблих було всього 20 років.
"Будь ласка, не ризикуйте своїм життям! Попри зниження рівня води, річка залишається небезпечною", - наголосили у ДПСУ.
В Тисі за добу виявили шістьох загиблих, які намагались незаконно перетнути кордон - журналіст06.05.24, 21:02 • 55687 переглядiв