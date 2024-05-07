Из Тисы достали тела трех утопленников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  47269 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  46783 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  107106 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  116014 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  119399 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228113 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211536 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207007 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173991 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113865 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

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НМТ-2024: приглашения будут доступны для загрузки 8 мая

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Публикации

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  405612 просмотра

Из Тисы достали тела трех утопленников

Тела трех утопленников, в том числе 20-летнего парня, были извлечены из реки Тиса.

Общество •   •  5593 просмотра
Из Тисы достали тела трех утопленников

Цены на нефть выросли после израильских ударов по Рафаху

Цены на нефть выросли после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Газе.

Экономика •   •  6526 просмотра
Цены на нефть выросли после израильских ударов по Рафаху

НМТ-2024: приглашения будут доступны для загрузки 8 мая

Зарегистрированные участники могут скачать приглашение с подробной информацией о дате, времени и месте проведения УМТ 8 мая, но разглашать эту информацию не рекомендуется из соображений безопасности.

Общество •   •  7137 просмотра
НМТ-2024: приглашения будут доступны для загрузки 8 мая

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Недавно Кабмин одобрил решение о создании Единого государственного реестра оборудования для подготовки или переработки табака. Но эксперты утверждают, что необходимые дополнительные нормативные документы и сотрудничество с экспертными учреждениями для эффективного выявления контрафактной или контрабандной табачной продукции путем проведения комплексных судебных экспертиз.

Общество •   •  47269 просмотра
Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

"Этот процесс непрерывный" - Евлаш о подготовке украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты и инженеры продолжают тренироваться на истребителях F-16 на постоянной основе, проходя языковую подготовку, наземную подготовку и летную подготовку на легких самолетах перед началом обучения на многоцелевых самолетах F-16, используя все свободные места, предоставленные странами-партнерами по воздушной коалиции, поскольку Украина ожидает поставку F-16 для защиты своего воздушного пространства и нанесения ударов по оккупированной территории.

Война •   •  9650 просмотра
"Этот процесс непрерывный" - Евлаш о подготовке украинских пилотов на F-16

россияне утром ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина, есть повреждения

51-летняя женщина получила ранения, когда российские войска обстреляли село Белозерка в Херсонской области, повредив десяток домов.

Война •   •  9577 просмотра
россияне утром ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина, есть повреждения

Евлаш: этой ночью враг не применял ракетных ударов, однако Воздушные силы постоянно наблюдают активность вражеской тактической авиации

Прошлой ночью противник не применял ракетные удары и беспилотники типа "шахед", но Воздушные силы постоянно наблюдают активность российских тактических самолетов Су-34 и Су-35 вблизи границы с Украиной.

Война •   •  10685 просмотра
Евлаш: этой ночью враг не применял ракетных ударов, однако Воздушные силы постоянно наблюдают активность вражеской тактической авиации

Более тысячи объектов культурного наследия пострадали от российской агрессии в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 1062 объекта культурного наследия, больше всего - в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

Общество •   •  10405 просмотра
Более тысячи объектов культурного наследия пострадали от российской агрессии в Украине

Мобилизация заключенных: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит условно-досрочно освободить некоторых заключенных для прохождения военной службы во время мобилизации или военного положения, за исключением осужденных за тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование, терроризм или вождение в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель людей.

политика •   •  11378 просмотра
Мобилизация заключенных: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении

В ТЦК в Кривом Роге умер военнообязанный: продолжаются следственные действия

Военнообязанный умер в результате внезапного резкого ухудшения состояния, которое сопровождалось признаками эпилептического приступа, в ТЦК в Кривом Роге.

Общество •   •  8148 просмотра
В ТЦК в Кривом Роге умер военнообязанный: продолжаются следственные действия