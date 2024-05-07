Тела трех утопленников, в том числе 20-летнего парня, были извлечены из реки Тиса, сообщили в Госпогранслужбе во вторник, пишет УНН.

Детали

"Из Тисы достали тела трех утопленников", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Указано, что о страшной находке в воде пограничникам сообщил местный рыбак. На место вызвали спасателей и полицию. Погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.

Во время взаимодействия с коллегами МВД пограничникам стало известно об обнаружении еще двух тел мужчин. Одному из погибших было всего 20 лет.

"Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью! Несмотря на снижение уровня воды, река остается опасной", - отметили в ГПСУ.

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