В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист

Сегодня в Тисе обнаружили сразу шесть тел мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу. Об этом в своем Telegram-канале заявил Журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

По его словам, некоторые из извлеченных тел долгое время провели в горной реке, на это указывает состояние в котором они находятся.

По информации от моих источников, 4 тела были обнаружены на украинской стороне, 2 тела на румынской стороне (об одном случае утром я уже упоминал). (...) Некоторые из извлеченных тел долгое время провели в горной реке, на это указывает состояние в котором они находятся - рассказал Глагол.

Журналист добавил, что одно тело нашли вблизи населенного пункта Сокирница, одно вблизи Тячева, а одно неподалеку от Буштина.

Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник

Дополнение

Днем, 6 мая, в ГПСУ заявили, что еще одно тело человека. Погибший - мужчина среднего возраста с признаками длительного пребывания в воде. Обнаружили тело пограничники Румынии со своей стороны границы, о чем сообщили украинским коллегам.

Пограничники говорят, что с начала полномасштабного вторжения это уже 25-й летальный случай на речном участке границы во время ее незаконного пересечения.

Напомним

В конце апреля пограничники нашли тела двух мужчин, которые утонули при попытке незаконного пересечения границы в реке Тиса. Из-за стремительного течения тела погибших не могли достать из воды около суток.