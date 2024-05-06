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В Тисі за добу виявили шістьох загиблих, які намагались незаконно перетнути кордон - журналіст

В Тисі за добу виявили шістьох загиблих, які намагались незаконно перетнути кордон - журналіст

Київ • УНН

 • 55687 перегляди

У річці Тиса було знайдено шість тіл чоловіків, які намагалися незаконно перетнути український кордон, деякі з них провели у воді тривалий час. Офіційно ДПСУ повідомили лише про одного знайденого потопельника.

Сьогодні в Тисі виявили відразу шість тіл чоловіків, які намагались незаконно перетнути український кордон. Про це у своєму Telegram-каналі заявив Журналіст Віталій Глагола, передає УНН.

Деталі 

За його словами, деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

За інформацією від моїх джерел, 4 тіла було виявлено на українській стороні, 2 тіла на румунській стороні (про один випадок зранку я вже згадував). (...) Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться

- розповів Глагола. 

Журналіст додав, що одне тіло знайшли поблизу населеного пункту Сокирниця, одне поблизу Тячева, а одне неподалік Буштина.

Ще один ухилянт ледь не потонув у Тисі: чоловіка врятував курсант-прикордонник02.04.24, 20:35 • 27409 переглядiв

Доповнення

Вдень, 6 травня, у ДПСУ заявили, що ще одне тіло людини. Загиблий – чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Виявили тіло прикордонники Румунії зі свого боку кордону, про що повідомили українських колег.

Прикордонники кажуть, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 25-й летальний випадок на річковій ділянці кордону під час його незаконного перетину.

Нагадаємо

Наприкінці квітня прикордонники знайшли тіла двох чоловіків, які потонули під час спроби незаконного перетину кордону в річці Тиса. Через стрімку течію тіла загиблих не могли дістати з води близько доби. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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