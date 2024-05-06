В Тисі за добу виявили шістьох загиблих, які намагались незаконно перетнути кордон - журналіст
Київ • УНН
У річці Тиса було знайдено шість тіл чоловіків, які намагалися незаконно перетнути український кордон, деякі з них провели у воді тривалий час. Офіційно ДПСУ повідомили лише про одного знайденого потопельника.
Сьогодні в Тисі виявили відразу шість тіл чоловіків, які намагались незаконно перетнути український кордон. Про це у своєму Telegram-каналі заявив Журналіст Віталій Глагола, передає УНН.
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За його словами, деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.
За інформацією від моїх джерел, 4 тіла було виявлено на українській стороні, 2 тіла на румунській стороні (про один випадок зранку я вже згадував). (...) Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться
Журналіст додав, що одне тіло знайшли поблизу населеного пункту Сокирниця, одне поблизу Тячева, а одне неподалік Буштина.
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Вдень, 6 травня, у ДПСУ заявили, що ще одне тіло людини. Загиблий – чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Виявили тіло прикордонники Румунії зі свого боку кордону, про що повідомили українських колег.
Прикордонники кажуть, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 25-й летальний випадок на річковій ділянці кордону під час його незаконного перетину.
Нагадаємо
Наприкінці квітня прикордонники знайшли тіла двох чоловіків, які потонули під час спроби незаконного перетину кордону в річці Тиса. Через стрімку течію тіла загиблих не могли дістати з води близько доби.