З України після Великодня продовжує виїжджати більше людей, ніж приїздити: назвали цифри
Київ • УНН
За даними Державної прикордонної служби, пасажиропотік на західному кордоні України останнім часом залишався приблизно рівним, з невеликим збільшенням кількості людей, які виїжджають за кордон, ніж повертаються в Україну.
Пасажиропотік на західному кордоні України останніми днями тримається на приблизно однаковому рівні, з незначним зростанням минулої доби, при чому за кордон виїжджає більше людей, ніж повертається в Україну, повідомили у Держприкордонслужбі у суботу, пише УНН.
Деталі
Упродовж минулої доби, 10 травня, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 76 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів
Територію України 10 травня залишили 43 тисячі осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
В Україну за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 29 тисяч з них – громадяни України.
Тоді як 9 травня західні кордони України перетнули 74 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів: вибули 42 тисячі осіб, до України прослідували 32 тисячі осіб.
А 8 травня перетнули західний кордон 72 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів: вибули 42 тисячі осіб, прибули 30 тисяч осіб.
Після Великодня зростає кількість виїздів за кордон08.05.24, 11:25 • 16837 переглядiв