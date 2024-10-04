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"Жнива йдуть за розкладом": в Україні зібрали 56,6 млн тонн врожаю

"Жнива йдуть за розкладом": в Україні зібрали 56,6 млн тонн врожаю

Київ • УНН

 • 28932 перегляди

Мінагрополітики повідомило про фактичне завершення жнив в Україні. Зібрано 37,3 млн тонн зернових, 15,8 млн тонн олійних та 3,5 млн тонн цукрового буряку з площі 15,8 млн га.

В Україні вже намолочено 56,6 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 15,8 млн га, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

У Мінагрополітики заявили, що "фактичне завершення жнив" обговорили на нараді. Загалом, як зазначається, зібрано 37,3 млн тонн зернових, 15,8 млн тонн олійних та 3,5 млн тонн цукрового буряку.

  • пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100%), намолочено 22,3 млн тонн;
  • ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100%), намолочено 5,5 млн тонн;;
  • гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100%), намолочено 465,3 тис. тонн;
  • кукурудзи – обмолочено 1,5 млн га (або 37%), намолочено 7,7 млн  тонн;
  • проса – обмолочено 81,9 тис. га (або 88%), намолочено 154,8 тис. тонн;
  • гречки – обмолочено 84,3 тис. га (або 95%), намолочено 121,8 тис. тонн;
  • соняшнику – обмолочено 3,9 млн га, намолочено 8 млн тонн насіння;
  • сої – обмолочено 1,9 млн га, намолочено 4,3 млн тонн насіння;
  • ріпаку – обмолочено 1,3 млн га, намолочено 3,5 млн тонн насіння.

По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,2 млн тонн, Полтавщини – 3,3 млн тонн та Вінниччини – 2,6 млн тонн.

По урожайності зернових попереду аграрії Хмельниччини з показником 64,3 ц/га, Буковини – 61,3 ц/га та Івано-Франківщини – 59 ц/га.

"Пшениці, ячменю, гороху та ріпаку обмолочено 100% площ. Завершується збір проса та гречки. Триває обмолот кукурудзи, соняшника, сої. (...) Жнива йдуть за розкладом та із гарними показниками", - вказав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram.

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Україна цього сезону експортувала вже 11 млн тонн зерна04.10.24, 15:36 • 17110 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
poltavska-oblastПолтавська область
odeska-oblastОдеська область
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
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