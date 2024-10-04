"Жатва идет по расписанию": в Украине собрали 56,6 млн тонн урожая

В Украине уже намолочено 56,6 млн тонн нового урожая, который собран на площади 15,8 млн га, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

В Минагрополитики заявили, что "фактическое завершение жатвы" обсудили на совещании. В целом, как отмечается, собрано 37,3 млн тонн зерновых, 15,8 млн тонн масличных и 3,5 млн тонн сахарной свеклы.

пшеницы - обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменя - обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,5 млн тонн;

гороха - обмолочено 212,2 тыс. га (или 100%), намолочено 465,3 тыс. тонн;

кукурузы - обмолочено 1,5 млн га (или 37%), намолочено 7,7 млн тонн;

проса - обмолочено 81,9 тыс. га (или 88%), намолочено 154,8 тыс. тонн;

гречихи - обмолочено 84,3 тыс. га (или 95%), намолочено 121,8 тыс. тонн;

подсолнечника - обмолочено 3,9 млн га, намолочено 8 млн тонн семян;

сои - обмолочено 1,9 млн га, намолочено 4,3 млн тонн семян;

рапса - обмолочено 1,3 млн га, намолочено 3,5 млн тонн семян.

По валовому сбору зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесской области - 4,2 млн тонн, Полтавщины - 3,3 млн тонн и Винницкой области - 2,6 млн тонн.

По урожайности зерновых впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 64,3 ц/га, Буковины - 61,3 ц/га и Ивано-Франковской области - 59 ц/га.

"Пшеницы, ячменя, гороха и рапса обмолочено 100% площадей. Завершается сбор проса и гречихи. Продолжается обмолот кукурузы, подсолнечника, сои. (...) Жатва идет по расписанию и с хорошими показателями", - указал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в Telegram.

Украина в этом сезоне экспортировала уже 11 млн тонн зерна