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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина в этом сезоне экспортировала уже 11 млн тонн зерна

Украина в этом сезоне экспортировала уже 11 млн тонн зерна

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 12:36  •  1421 просмотра

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С 1 июля Украина экспортировала 11,041 млн тонн зерновых, что на 62% больше, чем в прошлом году. Экспорт включает 6,4 млн тонн пшеницы, 1,4 млн тонн ячменя и 2,9 млн тонн кукурузы.

С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 11 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 4 октября, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 11,041 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это почти на 62% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.

При этом в октябре экспортировано уже 592 тыс. тонн зерна, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы - 6,401 млн тонн; 
  • ячменя - 1,418 млн тонн; 
  • ржи - 7,5 тыс. тонн; 
  • кукурузы - 2,955 млн тонн.

Экспорт муки составил 20,2 тыс. тонн.

Экспорт товаров в Украине вырос почти на 38% за год в физическом измерении3 октября 2024, 12:22 • 11365 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости