Украина в этом сезоне экспортировала уже 11 млн тонн зерна

С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 11 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 4 октября, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 11,041 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это почти на 62% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.

При этом в октябре экспортировано уже 592 тыс. тонн зерна, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:

пшеницы - 6,401 млн тонн;

ячменя - 1,418 млн тонн;

ржи - 7,5 тыс. тонн;

кукурузы - 2,955 млн тонн.

Экспорт муки составил 20,2 тыс. тонн.

Экспорт товаров в Украине вырос почти на 38% за год в физическом измерении