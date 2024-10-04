Украина в этом сезоне экспортировала уже 11 млн тонн зерна
Киев • УНН
С 1 июля Украина экспортировала 11,041 млн тонн зерновых, что на 62% больше, чем в прошлом году. Экспорт включает 6,4 млн тонн пшеницы, 1,4 млн тонн ячменя и 2,9 млн тонн кукурузы.
С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 11 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.
Детали
По приведенным данным, по состоянию на 4 октября, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 11,041 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это почти на 62% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.
При этом в октябре экспортировано уже 592 тыс. тонн зерна, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.
В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:
- пшеницы - 6,401 млн тонн;
- ячменя - 1,418 млн тонн;
- ржи - 7,5 тыс. тонн;
- кукурузы - 2,955 млн тонн.
Экспорт муки составил 20,2 тыс. тонн.
Экспорт товаров в Украине вырос почти на 38% за год в физическом измерении3 октября 2024, 12:22 • 11365 просмотров