Україна цього сезону експортувала вже 11 млн тонн зерна
Київ • УНН
З 1 липня Україна експортувала 11,041 млн тонн зернових, що на 62% більше, ніж торік. Експорт включає 6,4 млн тонн пшениці, 1,4 млн тонн ячменю та 2,9 млн тонн кукурудзи.
З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже 11 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
Деталі
За наведеними даними, станом на 4 жовтня, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 11,041 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на майже 62% більше, ніж на аналогічну дату 2023/24 МР.
При цьому у жовтні експортовано вже 592 тис. тонн зерна, що майже у тричі більше, ніж за той же період торік.
Зокрема у 2024/25 МР на експорт вже відправлено:
- пшениці - 6,401 млн тонн;
- ячменю - 1,418 млн тонн;
- жита - 7,5 тис. тонн;
- кукурудзи - 2,955 млн тонн.
Експорт борошна становив 20,2 тис. тонн.
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