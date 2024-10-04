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Україна цього сезону експортувала вже 11 млн тонн зерна

Україна цього сезону експортувала вже 11 млн тонн зерна

Київ • УНН

 • 17110 перегляди

З 1 липня Україна експортувала 11,041 млн тонн зернових, що на 62% більше, ніж торік. Експорт включає 6,4 млн тонн пшениці, 1,4 млн тонн ячменю та 2,9 млн тонн кукурудзи.

З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже 11 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.

Деталі

За наведеними даними, станом на 4 жовтня, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 11,041 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на майже 62% більше, ніж на аналогічну дату 2023/24 МР.

При цьому у жовтні експортовано вже 592 тис. тонн зерна, що майже у тричі більше, ніж за той же період торік.

Зокрема у 2024/25 МР на експорт вже відправлено:

  • пшениці - 6,401 млн тонн; 
  • ячменю - 1,418 млн тонн; 
  • жита - 7,5 тис. тонн; 
  • кукурудзи - 2,955 млн тонн.

Експорт борошна становив 20,2 тис. тонн.

Експорт товарів в Україні зріс на майже 38% за рік у фізичному вимірі 03.10.24, 15:22 • 12207 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини

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