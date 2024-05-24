Весняна посівна на фініші: в Україні засіяли понад 12 мільйонів гектарів
Київ • УНН
Українські аграрії засіяли понад 12 мільйонів гектарів ярих культур, у тому числі 6,7 мільйона гектарів олійних та 5,4 мільйона гектарів зернових та зернобобових, а цього року очікується врожай у 74 мільйони тонн.
Весняна посівна в Україні вже на фініші - аграрії засіяли понад 12 млн гектарів ярих культур, повідомили в Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.
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"На контрольованій Україною території засіяно 6,7 млн га олійних та 5,4 млн га зернових та зернобобових культур. Зокрема, аграрії вже засіяли більше ніж 96% зернових та зернобобових", - повідомили у відомстві і перечислили:
- кукурудзи – 3 809,4 тис. га;
- ячменю – 782,2 тис. га;
- пшениці – 252,5 тис. га;
- вівса – 163,7 тис. га;
- гороху – 162,5 тис. га;
- гречки – 85,5 тис. га;
- проса – 60 тис. га.
Серед олійних культур посіяно соняшника - 4 958,1 тис. га, сої - 1 829,7 тис. га.
Цукрових буряків посіяно на площі 250,1 тис. га.
За минулий тиждень площа посівів збільшилась на 311,7 тис. га. Найбільше зернових та зернобобових посіяли на Чернігівщині – 56 тис. га.
Аграрії Волині та Полтавщини завершили сівбу ярих зернових та зернобобових культур. Сільгосптоваровиробники Вінниччини, Одещини, Тернопільщини, Хмельниччини та Буковини повністю завершили сівбу ярих сільськогосподарських культур.
Врожай зернових та олійних прогнозується цього року на рівні близько 74 млн тонн - Мінагрополітики17.04.24, 16:14 • 38277 переглядiв