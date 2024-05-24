Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  63638 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  87936 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  103612 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  95809 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  89677 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123351 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  128904 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

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В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162049 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  197291 просмотра
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Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

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20 мая 2024, 12:30  •  334343 просмотра

Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Украинские аграрии засеяли более 12 миллионов гектаров яровых культур, в том числе 6,7 миллиона гектаров масличных и 5,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых, а в этом году ожидается урожай в 74 миллиона тонн.

Экономика •   •  3984 просмотра
Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

На 13-й церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2024 в Киеве отметили лучших украинских артистов 2023 года, среди которых Джамала, Антитела, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, "Друга ріка", Клавдия Петровна и Latexfauna.

Культура •   •  10334 просмотра
Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин

В январе-апреле 2024 года из государственного бюджета на сектор безопасности и обороны было выделено более 554 млрд грн, или 58,6% от общей суммы расходов, которые были направлены, в частности, на денежное обеспечение военнослужащих и закупку техники.

Война •   •  6993 просмотра
На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин

Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

Более 3 500 семей в Херсонской области получили 1,15 млрд грн компенсации по программе "е-Відновлення".

Общество •   •  7735 просмотра
Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

Российский ракетный удар разрушил один из крупнейших в Украине полиграфических комплексов в Харькове, в результате чего погибло 7 и ранен 21 человек, сгорели десятки тысяч книг, включая детскую литературу и учебники.

Война •   •  9190 просмотра
Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

путин готов к переговорам о прекращении войны в Украине при условии, что Киев признает "границы", по которым сейчас проходит линия фронта.

Война •   •  11833 просмотра
путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

Вероятная утечка информации: директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от обязанностей

Директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя от исполнения обязанностей на время досудебного расследования относительно вероятной утечки информации в Бюро.

Криминал и ЧП •   •  10441 просмотра
Вероятная утечка информации: директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от обязанностей

Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Итальянский подросток Карло Акутис, который родился в Лондоне и умер от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, станет первым святым тысячелетия после того, как Ватикан признал два чуда, которые приписывают его заступничеству.

Новости Мира •   •  18476 просмотра
Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

Только 40 из 228 населенных пунктов деоккупированной Херсонской области пока остаются без электроснабжения, а 9 населенных пунктов - без газоснабжения.

Общество •   •  10176 просмотра
Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

В Тисе нашли еще одного утопленника

Утопленника, жителя Закарпатья 1975 года рождения, обнаружили в реке Тиса пограничники, а тело вытащили на берег спасатели и полиция, обстоятельства смерти выясняются.

Общество •   •  8381 просмотра
В Тисе нашли еще одного утопленника