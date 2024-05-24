Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Весенняя посевная в Украине уже на финише - аграрии засеяли более 12 млн гектаров яровых культур, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"На контролируемой Украиной территории засеяно 6,7 млн га масличных и 5,4 млн га зерновых и зернобобовых культур. В частности, аграрии уже засеяли более 96% зерновых и зернобобовых", - сообщили в ведомстве и перечислили:

кукурузы - 3 809,4 тыс. га;

ячменя - 782,2 тыс. га;

пшеницы - 252,5 тыс. га;

овса - 163,7 тыс. га;

гороха - 162,5 тыс. га;

гречихи - 85,5 тыс. га;

проса - 60 тыс. га.

Среди масличных культур посеяно подсолнечника - 4 958,1 тыс. га, сои - 1 829,7 тыс. га.

Сахарная свекла посеяна на площади 250,1 тыс. га.

За прошедшую неделю площадь посевов увеличилась на 311,7 тыс. га. Больше всего зерновых и зернобобовых посеяли на Черниговщине - 56 тыс. га.

Аграрии Волыни и Полтавщины завершили сев яровых зерновых и зернобобовых культур. Сельхозтоваропроизводители Винницкой, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой и Буковины полностью завершили сев яровых сельскохозяйственных культур.

Урожай зерновых и масличных прогнозируется в этом году на уровне около 74 млн тонн - Минагрополитики