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Конфлікт священника з ТЦК: в Чернівецькому обласному ТЦК відреагували

Київ • УНН

 • 20990 перегляди

Чернівецький ТЦК заявив, що відео зі священником УПЦ, який звинувачує військових у протиправних діях, є маніпулятивним. Військовозобов'язаний, про якого йдеться, не надав документи, але після їх надання отримав можливість оформити відстрочку.

Чернівецький обласний ТЦК та СП, коментуючи відео на якому священник заявляє про протиправні дії військовослужбовців та перешкоджає руху транспорту, заявив, що протиправних дій з боку представників ТЦК та СП щодо нього не було, а відео має маніпулятивний характер, передає УНН.

"Відео, поширене в соцмережах, на яких священнослужитель УПЦ заявляє про протиправні дії військовослужбовців, перешкоджає руху транспорту та провокує конфлікт, має маніпулятивний характер і не відповідає ситуації, яка відбулась. Громадянин, про якого йдеться у відео, є військовозобов'язаним, який під час перевірки не надав уповноваженим особам військово-облікові документи, зокрема й про право на відстрочку", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час уточнення даних в обласному об'єднаному центрі мобілізації громадянин поводився адекватно, скарг до дій військових не мав. Після надання відповідних документів, чоловіку надано можливість для оформлення відстрочки.

"У цей час священнослужитель зібрав групу людей, що заважало виконанню військовослужбовцям заходів мобілізації. Водночас намагаючись створити суспільний резонанс, священник записав відео. Протиправних дій з боку представників ТЦК та СП стосовно чоловіка не було", - заявили в ТЦК.

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Контекст

У соцмережах поширили відео, на яких священнослужитель УПЦ з Буковини заявляє про протиправні дії військовослужбовців. Він також перешкоджав руху транспорту. Він намагався забрати у військових чоловіка, якого він нібито виростив.

На одному з відео він представився Михайлом Жаром й заявив, має інвалідність першої групи та, що він Герой України.

Окрім того, він заявив, що у Чернівцях забирають на війну двох сиріт, яких він виростив й у яких є малолітні діти. У них за його словами незабаром має народитися третя дитина.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
bukovynaБуковина
chernivtsiЧернівці
kharkivХарків

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